- Primarul de Vaslui a declarat miercuri, 20 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa ca in principalul cimitir din municipiul Vaslui, samsarii de morminte au ajuns sa solicite sume exorbitante pe locurile de veci si pe lucrarile funerare.

- BUCURIE… Pentru Vasile Novac, primarul comunei Ivanesti, ieri, a fost o zi speciala. Pe 24 octombrie 2019, edilul de la Ivanesti a implinit 49 de ani, fiind sarbatorit de catre prietenii si colegii din primarie intr-un mod cu totul original. Acestia au comandat un tort, la un laborator de cofetarie…

- Inițiativele lui Daniel Florea genereaza din nou un conflict politic in București. Liderul consilierilor generali ai PNL acuza pe primarul Sectorului 5 ca saboteaza propriii cetațeni, prin risipa banilor publici. "Il somez pe inchipuitul edil, supranumit de locuitorii Sectorului 5 "primarul…

- DECIZIE… Nu e Craciunul, dar pentru peste 540 de pensionari din comuna Gherghesti ceea ce se va intampla de 1 octombrie, Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, aduce foarte mult cu cadourile de iarna. Primarul localitatii, Nixon Ibanescu, face un gest unic in judetul Vaslui, aprobat de catre Consiliul…

- MARE SCANDAL… In timp ce sistemul integrat de management al deseurilor din judetul Vaslui este total nefunctional, la Negresti se petrec lucruri greu de imaginat, cu munti de gunoaie la punctele gospodaresti. Singurul operator local desemnat sa stranga gunoaiele din zona de nord a judetului, o firma…

- Romanii au o vorba pentru razboaiele pe care le caștiga, dar tot ei ies in paguba: AM INFRANT! La Pungești de Vaslui, au trecut 6 ani de la revoltele impotriva gazelor de șist. In 2013, erau conviși ca strainii le vor otravi apa. Au rupt gardurile dimprejurul sondei de forare și le-au ținut piept jandarmilor.…

- Dumitru Buzatu a declarat ca ALDE ”trebuie sa se gandeasca la finalizarea aplicarii programului de guvernare cu care au venit la instaurarea Guvernului care funcționeaza și acum”. El a afirmat, la Digi24, ca daca cineva se gandește acum la instalarea unui nou Guvern, cu un an inainte de alegerile…

- „In urma verificarilor efectuate la fața locului de catre polițiști, s-a constatat ca una dintre cruci a fost daramata și ca au fost rupte vazele de ciment de la alte patru monumente funerare . In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de profanare de morminte și pentru stabilirea…