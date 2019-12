Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chișinau este un partener de încredere pentru mediul de afaceri. Este mesajul transmis de primarul Capitalei, Ion Ceban, reprezentanților business-ului local, cu care a avut o întrevedere constructiva. „Am avut o întrevedere foarte buna și productiva,…

- Cunoasterea uneia sau a mai multor limbi te ajuta sa te conectezi cu un numar mai mare de oameni si sa ai o noua perspectiva asupra lumii. Asadar, a fi bilingv este un avantaj important in mediul de business.

- Șeful Executivului, Ion Chicu, a avut o intrevedere la Guvern cu membrii Consiliului Asociației Investitorilor Straini. Reprezentanții mediului de afaceri i-au cerut premierului sa reduca povara fiscala asupra businessului.

- Eurodeputatul Traian Basescu catalogheaza drept „nedrept si jenant” modul in care este prezentata Romania in cel mai recent raport MCV, prin comparatie cu Bulgaria, el spunand ca daca ar fi fost in sedinta Consiliului European „ar fi intors masa” la vederea raportului.

- Un ofiter de politie, un director din cadrul Garzii Forestiere Suceava si doi oameni de afaceri au fost trimisi in judecata pentru luare, respectiv dare de mita, dupa ce politistul i-ar fi avertizat din timp pe administratorii unei firme din domeniul lemnului ca va veni in control.Procurorii din ...

- Liderul USR, Dan Barna, a afirmat, miercuri seara, ca situatia votului la motiunea de cenzura va fi ”volatila pana in ultimul moment”, aratandu-se convins ca se va negocia si in aceasta noapte pentru ”cumpararea constiintei unor oameni”. Barna se declara optimist si spune ca ”cel putin trei PSD-isti…

- • Inca o tragedie in mediul de afaceri iesean • Unul dintre cei mai apreciati specialisti in sanatate si securitate in munca (SSM) si-a pus capat zilelor, aruncandu-se de la etaj • Tragedia s-a petrecut chiar langa firma pe care barbatul o detinea • La impactul cu solul, barbatul a suferit rani extrem…

- Patru persoane au fost retinute in dosarul de camata si santaj instrumentat de procurorii din Ploiesti. Suspectii ofereau imprumuturi cu dobanzi foarte mari unor oameni de afaceri si unor crescatori de animale pe care-i obligau sa vanda bunuri pentru recuperarea datoriilor.