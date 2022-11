Stiri pe aceeasi tema

Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta ca a finalizat expertiza tehnica pentru patinoarul artificial Mihai Flamaropol, iar vestea buna este ca sunt variante pentru continuarea santierului, potrivit news.ro.

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta lansarea unui apel de proiecte prin care invita artisti, arhitecti, urbanisti, antropologi, curatori, specialisti in domenii conexe educatiei si culturii sa propuna activitati culturale care sa se desfasoare in cursul anului viitor in spatiile fizice si virtuale…

Conducerea CFR a aprobat protocolul de colaborare cu Primaria Capitalei pentru prima etapa a realizarii trenului metropolitan, anunta primarul Capitalei, Nicusor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca pretul gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei nu va creste si a precizat ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie, potrivit Agerpres.

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, la Profit News TV, despre o intrare in PNL, ca in momentul de fata are un mandat administrativ foarte dificil si niciun fel de preocupare politica, scrie News.ro.

Dumitru Prunariu, singurul roman care a zburat vreodata in spațiul cosmic, a primit, joi, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București, titlul de Cetațean de Onoare. „Merita cu certitudine un loc in galeria personalitaților Bucureștiului", spune Nicușor Dan, potrivit Mediafax.

Primarul General al Municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a facut o vizita la Football Museum Bucharest, stadiul lucrarilor la primul muzeu dedicat fotbalului depasind pragul de 90%. Muzeul este amplasat intr-o cladire de peste 1500 mp din Centrul Vechi al Capitalei, conform news.ro.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca va propune, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri, alocarea sumei de un milion de lei pentru festivalul national de teatru din Romania-FNT 2022, care se va desfasura in perioada 5-13 noiembrie, conform news.ro.