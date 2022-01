Stiri pe aceeasi tema

- „Adunarea Generala a ADIZMB a aprobat parteneriatul cu CNAIR pentru realizarea studiilor de fezabilitate pentru cele 10 radiale care leaga Bucureștiul de autostrada de centura.Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana București (ADIZMB) este o structura asociativa a Municipiului București…

- Bucurie cu porția: Accesul la Targurile de Craciun, condiționat de certificatul verde Bucurie cu porția: Accesul la Targurile de Craciun, condiționat de certificatul verde In acest an, Targul de Craciun din Piața Mare din Sibiu va avea loc in perioada 26 noiembrie – 2 ianuarie, iar pentru acces, oamenii…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a anunțat ca urmeaza sa aiba o intalnire in aceasta saptamana cu premierul interimar, Florin Citu, pentru a discuta despre problema termoficarii in Capitala . "Voi veni cu propuneri concrete si cu o viziune comuna la nivelul Bucurestiului despre…

- Edilul a explicat ca autoritatile locale nu au stabilit, deocamdata, procentul cu care va creste pretul gigacaloriei pentru ca nu a fost stabilit tariful pentru transportul agentului termic. ELCEN nu a fost pregatit pentru sezonul rece la inceputul lunii octombrie, iar alti doi furnizori de agent termic,…

- Soluții marca administrația Nicușor Dan. In contextul numeroaselor avarii care au loc, directorul Termoenergetica i-a sfatuit pe bucureșteni sa-și monteze calorifere electrice și boilere. „Avariile pot aparea oriunde. Am avut saptamana trecuta cateva zile in care nu am avut apa calda si caldura. Pentru…

- Persoanele fara adapost din capitala vor primi maști și dezinfectanți Foto: Grupul de Comunicare Strategica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Persoanele fara adapost din Capitala vor primi maști și dezinfectanți pentru limitarea raspândirii…

- „Primaria Capitalei deruleaza in aceasta perioada mai multe actiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile.Persoanele fara adapost vor primi kituri de protectie impotriva COVID-19, constand in masti si dezinfectanti.Totodata, aceste persoane vor avea acces la programele 'Supa comunitara' si 'Dusurile…

- „In ședința extraordinara de astazi a Consiliului General am supus la vot doua proiecte de hotarare care vor permite operaționalizarea spitalului modular din Pipera. Unul dintre acestea a vizat atribuirea catre Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a terenului pe care se afla unitatea…