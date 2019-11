Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Buzaului, Constantin Toma, le-a transmis susținatorilor PSD, intr-o conferința de presa, care sunt motivele pentru care trebuie sa o voteze pe Viorica Dancila. Toma le-a spus colegilor ca trebuie sa voteze cu Viorica Dancila, chiar daca nu e cel mai bun candidat, asta pentru ca este reprezentantul…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a declarat joi, la Parlament, intrebat daca vor exista parlamentari PSD care vor vota instalarea guvernului Ludovic Orban, ca decizia PSD este sa nu voteze nimeni dar nu a garantat ca toți parlamentarii vor respecta decizia.„Este o decizie…

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca în partidul premierului Viorica Dancila. Mai mulți social-democrați amenința cu procese pentru ca nu și-au primit înapoi banii dați pentru campania electorala de la europarlamentare.

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri, ca știa de intrevederea unor lideri social-democrați in biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dar ca spera ca in partid sa nu apara ”o noua mișcare pucista”, potrivit Mediafax.”Am avut ședința de guvern. Mi s-a spus…

- "Am discutat cu mai mulți membri ai PSD care au semnat moțiune, am avut o discuție aplicata, nu cum a ieșit in spațiul public ca am platit. Am discutat cu cei care au semnat moțiunea, le-am spus ca atunci cand vor merge in județele in care au fost votați vor trebui sa iși asume și sa explice de ce…

- Viorica Dancila a reafirmat marti ca motiunea de cenzura nu va fi adoptata de Parlament si a subliniat ca acei parlamentari social democrati care vor vota pentru inseamna ca tradeaza PSD, relateaza Agerpres.Reafirm ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, dar bineinteles ca acest lucru este efortul…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, reactioneaza la cel mai recent sondaj realizat de Socio-Data, in care Klaus Iohannis se afla pe primul loc, cu 40%, pe locul 2 Viorica Dancila - 19%, iar pe locul 3 Mircea Diaconu - 16%."Cu toti banii, Guvernul, ajutorul BEC, al structurilor locale…