Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Iași a caștigat in instanța o suprafața de aproximativ 700 de hectare, care dupa 1990 au fost luate de Primaria Miroslava. De asemenea, pe rolul instanțelor se afla un alt proces, unde, primaria Iași revendica o suprafața de teren de aproximativ 40 de hectare, care a fost luata in proprietate…

- In Timiș, Garda de Mediu este instituția abilitata de prefectura cu controalele in privința respectarii legislației privind ambrozia. Din raportul prezentat de comisariat in ședința colegiului prefectural din august, ar reieși ca, pe de o parte, problemele sunt „din ce in ce mai mari”, dar, pe de alta…

- Comunicat de presa: RER Vest, ADI Salubris Alba și primariile vor verifica, in teren, respectarea regulilor de colectare separata Dupa introducerea colectarii deșeurilor reciclabile din saci galbeni in mai multe localitați din mediu rural, in zonele de operare RER Vest – RETIM, asocierea, administrațiile…

- Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, judetul Constanta, organizeaza in data de 28.08.2023, ora 14.00, licitatie publica deschisa.Obiectul licitatiei: vanzarea urmatorului teren din domeniul privat al Comunei Tuzla, judetul Constanta:Numar cadastral 111322 ndash;…

- Teatrul Național a marcat un moment istoric pentru Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, prin premiera spectacolului EXOD, creație a regizorului Oskaras Korsunovas, care a avut loc la sfarșitul lunii trecute. Timp de mai bine de patru ore, cei peste 30 de artiști de pe scena au creat un spectacol…

- Comuna Ceanu Mare a fost afectata grav de ruperea de nori de duminica. Au cazut 70 de litri de apa/mp. intr-un interval de jumatate de ora. Peste 300 de hectare de teren sunt inundate și la aceasta ora. Autoritațile locale fac eforturi pentru limitarea pagubelor produse de viituri, sunt 35 de km. de…

- Procesul care il priveste pe Mihail Dunareanu a ajuns la CAB dupa ce atat evaluatorul, cat si procurorii anticoruptie, dar si Statul Roman au atacat prima hotarare pronuntata in cauza de Tribunalul Bucuresti. In prima instanta, judecatorii au incetat procesul penal inceput fata de evaluator ca urmare…

- FCSB și-a aflat adversara din turul II preliminar Conference League. Vicecampioana Romaniei va da peste ȚSKA 1948, locul 3 din Bulgaria. Pe teren propriu, roș-albaștrii vor evolua fara spectatori. Prima manșa va avea loc pe 27 iulie, returul o saptamana mai tarziu, pe 3 august. Conform tragerii la sorți,…