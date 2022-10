Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man ar putea ajunge in iarna din nou in Serie A. Jurnaliștii italieni scriu ca AC Milan este foarte interesata de internaționalul roman, urmarit cu mare atenție de antrenorul Stefano Pioli și directorul sportiv Paolo Maldini. Fotbalistul este titular la AC Parma și a marcat doua goluri in acest…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Maramureș a anunțat lista locurilor de munca vacante, acestea fiind in numar de 425 (locuri de munca vacante septembrie 2022). Se cauta persoane cu studii superioare (27) dar, nevoia in Maramureș este pentru persoanele cu studii gimnaziale, liceale,…

- Inspectoratul Școlar Județean a anunțat recent scoaterea la concurs a posturilor contractuale vacante de execuție pe perioada nedeterminata de consilier juridic (1 post), respectiv un post de șofer la compartimentul tehnico-administrativ. Cei interesați trebuie sa aiba cetațenia romana, sa cunoasca…

- Angajari din sursa externa la Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista” Brașov. Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista” Brașov organizeaza concursuri in vederea ocuparii a doua posturi vacante prin incadrare directa sau rechemare in activitate. Cele doua posturi vacante scoase la concurs sunt ofițer specialist…

- CFR Cluj ar fi interesata de serviciile lui Felipe Avenatti (29 de ani), un atacant central de la Standard Liege, din prima liga belgiana. Echipa lui Dan Petrescu l-a pierdut pe Gabriel Debeljuh pentru o perioada indelungata de timp, de minim 6 luni. Acesta este suspect de ruptura de ligamente incrucișate,…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale , in sistemul educațional: •Bibliotecar, ingrijitor administrator patrimoniu – 0,5 norma, Școala Gimnaziala Mireșu Mare •Ingrijitor (2 posturi), Gradinița cu Program Prelungit nr. 2, Baia Sprie •Portar (muncitor calificat),…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.