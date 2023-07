Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) si Tunisia au incheiat in weekend un ”parteneriat strategic” care se concentreaza asupra luptei impotriva imigratiei fara acte si care este menit sa sustina totodata aceasta tara nord-africana impotriva unor grave dificultati economice, relateaza AFP.Presedinta Comisiei Europene…

- Autoritațile Republicii Moldova vor investi, pana in anul 2029, o suma de 55 de milioane de dolari in dezvoltarea sectorului agricol, bani proveniți dintr-un imprumut accesat de la Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), transmite Ziarul Național . Cabinetul de miniștri a aprobat…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și Asociația Naționala Profesionala a Lucratorilor Vamali din Romania (ANPLVR) au organizat joi, 8 iunie a.c. conferința „Facilitarea Comerțului Extracomunitar”, eveniment care a adus in discuție subiecte de interes pentru mediul de afaceri, precum: soluțiile…

- Parlamentul European a publicat marți sondajul Eurobarometru din primavara anului 2023: cetațenii sprijina puternic democrația și sunt la curent cu viitoarele alegeri europene. Sondajul arata ca 71% dintre cetațeni recunosc impactul pe care Uniunea Europeana il are asupra vieții lor de zi cu zi, peste…

- Cladirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminata, marți-seara, in culorile Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Europei, marcata anual pe 9 mai. Poze cu sediul Legislativului in culorile albastru și galben au fost postate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, pe Facebook, potrivit Ziarul…

- Noul Centru European de Competente in materie de Securitate Cibernetica a fost inaugurat astazi, in campusul Universitatii Politehnice din Bucuresti. Petruta Obrejan are mai multe informatii. Reporter: Lansarea astazi, de Ziua Europei, la Bucuresti, a primei agentii al carui obiectiv este asigurarea…

- Romania ocupa prima poziție in Uniunea Europeana la consumul de bauturi alcoolice. Fața de anul precedent, este o creștere de pana la 40%. Din pacate, suntem și mari amatori de alimente bogate in sare și zahar, motiv pentru care doua treimi dintre romani sunt supraponderali. Specialiștii spun ca principala…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, i-a raspuns fostului lider de partid, Florin Cițu, care a afirmat ca viitorul premier Marcel Ciolacu planuiește sa se imprumute de la FMI. Actualul premier a precizat ca cifrele și analizele companiilor de rating au menținut ratingul de țara iar evaluarile FMI, Bancii…