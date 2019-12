Primarii din patru ţări se unesc împotriva populiştilor aflaţi la putere Primarii progresisti din Budapesta, Varsovia, Praga si Bratislava au incheiat luni un ”Pact al oraselor libere”, cu scopul de a exercita presiuni asupra populistilor aflati la putere in cele patru tari si a strange relatiile cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.



O ceremonie la care s-au reunit conducatorii celor patru capitale s-a desfasurat la Budapesta, unde noul primar de centru-dreapta Gergely Karacsony a obtinut in octombrie o victorie-surpriza impotriva candidatului puterii, care conducea orasul de noua ani. Karacsony se afiseaza de cand a fost ales ca opozant de prim-plan… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cehia vrea ca Uniunea Europeana sa-i sprijine planurile legate de energia nucleara, astfel incat tara sa poata atinge obiectivul de neutralitate climatica, a declarat joi premierul Andrej Babis, transmite dpa potrivit Agerpres. 'Nu putem atinge neutralitatea climatica fara energie atomica', a subliniat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, in marja reuniunii ministeriale NATO de la Bruxelles, o intrevedere bilaterala cu ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian. Cei doi oficiali au discutat despre impactul declaratiilor recente ale…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP, potrivit…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP. …

- Noul primar al Budapestei, Gergely Karacsony, de centru-stanga, care i-a administrat recent partidului Fidesz al premierului Viktor Orban prima infrangere electorala importanta din ultimii zece ani, i-a prezentat proiectul sau lui Rafal Trzaskowski, omologul sau de la Varsovia, la randul lui invingator…

- Cehia va trebui sa construiasca noi reactoare nucleare pentru a inlocui capacitatile nucleare invechite si pe acelea care produc energie din carbune, chiar daca se incalca legislatia UE, sustine premierul Andrej Babis, transmite Reuters potrivit Agerpres. Centralele nucleare pe care grupul de utilitati…

- Expoziția "Arhitectura Interbelica a Bucurestiului și Regalitatea", semnata de acad. Razvan Theodorescu și dr. arh. Luca Matei Stoian, va fi vernisata la Muzeul Țaranului Roman din București joi, la ora 18.00, și va ramane deschisa publicului pana pe 3 noiembrie, potrivit instituției muzeale, potrivit…

- Zborurile internationale preferate de romani in aceasta vara au fost catre tari precum Marea Britanie, cu peste 22,6 % din numarul total de bilete de avion achizitionate, aceasta fiind urmata de Italia (20%), Germania (13%) si Spania (9%), arata datele agentiei online de turism eSky Romania.…