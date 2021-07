Primarii au stabilit: ursul nu mai este urs! Autoritatile locale din judetele Covasna si Harghita cer ajutorul celor centrale si guvernamentale in privinta rezolvarii unei probleme care a devenit, spun acestea, acuta pentru locuitorii din zona – cea a ursilor care coboara zilnic dupa mancare si care ucid zeci de animale si ataca oameni, informeaza digi24.ro. Edilii si zeci de localnici, unii dintre acestia victime ale ursilor, spun ca aceasta problema s-a acutizat in ultimii cinci ani, de cand Guvernul Ciolos a dat o lege care interzice sub orice forma vanatoarea ursilor, chiar si a celor batrani sau a celor agresivi, neexistand in schimb… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Edilii si zeci de localnici, unii dintre acestia victime ale ursilor, spun ca aceasta problema s-a acutizat in ultimii cinci ani, de cand Guvernul Ciolos a dat o lege care interzice sub orice forma vanatoarea ursilor, chiar si a celor batrani sau a celor agresivi, neexistand in schimb un cadru legal…

- Localnicii din Ghelinta au fost avertizați inca de dimineața printr-un mesaj RO-ALERT ca in comuna a aparut un urs. Iar oamenii au fost sfatuiți sa nu iasa pe strazi. Un copil de opt ani a fost atacat de salbaticiune chiar in mijlocul localitații.

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit, marți, de un urs in localitatea Glinta, judetul Covasna. Potrivit purtatorului de cuvant ISU Covasna, Marius Tolvaj, baiatul a fost atacat de animal in centrul localitații. El a a fost ranit la abdomen și a fost transportat de parinți la spital. Autoritațile…

- Jandarmii si politistii harghiteni au fost solicitati, in minivacanta de Rusalii, de 18 ori pentru alungarea ursilor a caror prezenta a fost semnalata in Baile Tusnad, Miercurea Ciuc, Voslabeni, Sicasau si Izvoru Muresului, o ursoaica cu trei pui intrand inclusiv in

