- Se va ajunge in zona Padina-Peștera fara sa mai treci prin satul Glod dupa modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina-Peștera Investiția este a CJ Dambovița care a finalizat deja studiul de fezabilitate, are in vedere construirea unui drum nou cu o lungime de 3,7 km, care sa lege…

- Municipiul Vatra Dornei a obținut finanțarea a trei proiecte in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. Anunțul a fost facut de primarul municipiului, Ilie Boncheș, acesta precizand ca finanțarea pentru toate cele trei proiecte este 100% nerambursabila. Ilie Boncheș a aratat ca un prim…

- Situația Termoenergetica, furnizorul de agent termic și apa calda din București, este una delicata, dat fiind ca datoria de 600 de milioane lei a companiei fața de Electrocentrale București (ELCEN), principalul producator de energie termica pentru sistemul centralizat de incalzire al Capitalei, risca…

- Primarul municipiul Iasi, Mihai Chirica, a anuntat luni, ca a semnat un contract de finantare europeana pentru un nou proiect de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, in valoare totala de aproximativ 13,7 milioane de euro. Proiectul ‘Reabilitare retele termice, sistem termoficare in Municipiul…

- Caminul, sala de sport și cladirea in care funcționeaza Colegiul Tehnic „Ion Mincu” intra in reabilitare cu finanțare prin PNRR. Este vorba de un buget de peste 3 milioane de euro. Proiectul prevede lucrari de reabilitare a pereților exteriori, a tamplariei, a planșeurilor de sub poduri, a placii la…

- „Investim in modernizarea sistemului energetic! Cu finantare din Fondul pentru Modernizare! Am lansat in dezbatere publica: Schema de ajutor de stat cu Ghidul specific si anexe aferent investitiilor in infrastructura energetica, in cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de inalta eficienta si modernizarea…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan-Andrei Loghin, a semnat, marți, 6 septembrie, un contract de finanțare prin care Primaria Municipiului Radauți beneficiaza de recuperarea cheltuielilor eligibile pentru drumuri deja asfaltate din bugetul local, din cadrul proiectului in valoare de 2.756.459,61 ...

- Autoritațile locale de la Hațeg au scos la licitație contractul de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Modernizarea, extinderea si eficientizarea sistemului de iluminat public. „Avand in vedere obiectul contractului, respectiv executia lucrarilor necesare in vederea modernizarii,…