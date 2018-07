Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa repare Podul Straulesti de la iesirea din Capitala, la peste trei luni de cand o parte a acestei constructii s-a prabusit. Daca va fi aprobata de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, investitia se va ridica la peste 3 milioane de lei.

- Primaria Capitalei ar urma sa investeasca peste 3 milioane de lei pentru reabilitarea podului Straulesti peste lacul Grivita, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). In urma cu trei luni, o parte din zidul podului…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit, marti, cu un nou material video in care face un bilant triumfalist al primilor doi ani de mandat. Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate, ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din…

- Primaria Capitalei va reabilita 1,1 kilomeri de linie de tramvai, pe Bulevardul Vasile Milea, cu suma de peste 28 de miloane de lei, potrivit unui proiect votat, joi, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, joi, indicatorii…

- Proiectele de hotarare prin care Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa reabilitaze termic sute de blocuri din trei sectoare ale Capitalei au fost aprobate, joi, de catre consilierii generali. Potrivit proiectelor aprobate, primaria va transfera de la sectoarele 3, 4 si 6 ale Capitalei…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va supune votului in sedinta de vineri regulamentul pentru curatenia din Centrul Vechi, printre masurile impuse numarandu-se colectarea selectiva a deseurilor, doar in saci de plastic si in zile diferite si doar intr-un anumit interval, dimineata.

- Primaria Capitalei va incepe procedura de achizitie a 500 de apartamente si garsoniere, reprezentand locuinte de serviciu pentru medicii si asistentele care lucreaza in spitalele din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea…

- Primaria Capitalei ar urma sa investeasca 7,5 milioane de lei pentru unul dintre cele patru trasee de piste pentru biciclete din centrul Capitalei, propuse de municipalitate, intre Piata Victoriei si bulevardul Constantin Prezan, pe o lungime de aproape opt kilometri, conform unui proiect de hotarare…