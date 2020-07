Stiri pe aceeasi tema

- Prieteni, va anunț cu satisfacție ca dupa o lunga perioada de așteptari, in urma efortului, implicarii și lobby-ul pe care le-am facut la guvernanții acestei țari, am ajuns ca astazi, 16 iulie 2020, sa semnez in calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea Certificatul de Urbanism pentru porțiunea…

- RAJA SA Constanța, in calitate de Entitate Contractanta, a initiat procedura de „licitație deschisa” privind achiziția contractului de lucrari: CL3-“Rețele apa și canalizare in zona centrala a Municipiului Constanța” prin publicarea in SICAP a anunțului de participare nr. CN1021938/16.06.2020, avand…

- Ziarul Unirea Inca 55 de strazii din Sebeș, Petrești, Lancram și Rahau vor beneficia de un iluminat public modern. A fost aprobata documentația de avizare a lucrarilor Proiectul de modernizare a iluminatului public din Sebeș, strazile Traian și Dorin Pavel – parțial, precum și din localitațile Lancram,…

Proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora a fost...

Atragem atenția tuturor utilizatorilor serviciului de canalizare sa nu arunce in vasul de toaleta maștile, manușile de protecție sau servețele dezinfectante nedegradabile, dupa folosirea acestora.

- Parlamentul a dat vot pentru in ființarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. Proiectul, supranumit „DNA-ul padurilor”, a primit vot de la toate partidele cu excepția UDMR și va funcționa in subordinea Parchetului General. Procurori specializați vor investiga infracțiuni precum tarierile…

- "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Prahova", pe care HidroPrahova il va derula in 50 de localitați ale județului, are o valoare foarte mare, de aproape 350 milioane de euro. Va fi implementat in doua etape, iar finanțarea va fi asigurata in cea mai mare…

- Uniunea Salvati Romania precizeaza ca proiectul pentru infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu (DIIM), cunoscuta si sub numele DNA-ul Padurilor, a generat "dezbateri intense" in comisiile de specialitate de la Senat si ca reprezentantii Guvernului Orban s-au opus in mod repetat…