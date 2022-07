Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02192 Constanta Academia Navala "Mircea cel Batran" a organizat o licitatie pentru achizitia de monitoare interactive. Contractul a fost atribuit pe 2 iunie, iar pe licitaitapublica.ro a fost publicat pe 17 iunie. Procedura de licitatie deschisa pentru achizitie…

- Romania debuteaza in acesta seara pe teren propriu in Liga Națiunilor, cu Finlanda, iar selecționerul Edi Iordanescu e gata sa faca doua schimbari importante in formula de start. Romania joaca azi, de la ora 21:45, contra Finlandei, cel de-al treilea meci din actuala ediție a Nations League. Partida…

- Iordanescu vrea sa-l titularizeze pe Vlad Chiricheș și cu Bosnia, dar totul depinde de stoper, afectat de gafele care au ingropat Romania in meciul cu Muntenegru. Bosnia -Romania este marți, 7 iunie. Partida este programata de la 21:45 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Antena 1GSP a deplasat…

- Primaria Variaș incearca de trei ani sa construiasca o sala de sport finanțata de Compania Naționala de Investiții. Contractul a fost reziliat de doua ori, pentru ca aceeași firma, care a caștigat de doua ori licitația, dar nu a reușit sa termine lucrarea in termen. „In programul CNI exista bani, e…

- Dupa demisia lui Cioloș și a adepților sai din USR, o alta tabara din partid denunța actuala conducere și cerere schimbari radicale. „Echipa Curaj” din USR PLUS considera ca plecarile din partid sunt „o pierdere foarte grea pentru partid, avand in vedere și calitatea lor umana și profesionala”. „Insa…

- Energocom a prelungit contractul pentru inca o luna la prețul de 59,90 per megawatt-ora pentru energie electrica cu Centrala de la Cuciurgan. Despre aceasta a anunțat vicepremierul Andrei Spinu. Totodata, Energocom va semna un contract de livrare a 30% de energie in baza cu EnergoAtom (companie de stat…

- Horoscopul saptamanal pentru perioada 18-24 aprilie 2022 vine cu previziuni astrale complete, realizate de astrologul Click!, Lorina, pentru toate zodiile. Horoscopul saptamanii 18 - 24 aprilie 2022 va spune daca veti avea succes in cariera, ce va asteapta din punctul de vedere al sanatatii, cat de…

- Cantitațile de energie electrica necesare consumatorilor finali și operatorilor de sistem, vor fi procurate de la SA „Energocom”, in perioada 1 mai - 30 iunie curent. SA „Energocom” va procura necesarul de energie electrica in urma organizarii unei licitații, pana la data de 22 aprilie 2022. O decizie…