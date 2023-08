Primăria Timișoara își anunță victoria în lupta cu țevile găurite de termoficare Municipalitatea timișoreana a dus la bun sfarșit un proiect lung, care a afectat circulația din intreg orașul. Dar, acum a finalizat operațiunea de inlocuire a 29 de kilometri de rețea secundara și primara și modernizare a 25 de puncte termice din oraș. Pe strada Golescu din zona Tipografilor a fost inlocuita ultima conducta de termoficare ... The post Primaria Timișoara iși anunța victoria in lupta cu țevile gaurite de termoficare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

