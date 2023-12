Stiri pe aceeasi tema

- Zona Fabric din Timișoara este cea avuta acum in vedere de Primaria Timișoara. Administrația locala vrea sa faca un nou Plan Urbanistic Zonal, care ar trebui sa stabilieasca regulile dupa care se va construi aici. Suma oferita firmei care va caștiga licitația e una … cel puțin generoasa, vorbim de aproape…

- Piața Traian a intrat, de ceva timp, in proces de regenerare urbana, proiect pentru care in octombrie a fost și aprobat studiul de fezabilitate. In paralel, insa, Primaria Timișoara a lansat și o licitație pentru intocmirea documentației de urbanism aferenta „Planului Urbanistic pentru Zone Construite…

- Selecționerul naționalei Romaniei, Edi Iordanescu (45 de ani), mai ramane cateva zile in Germania pentru a stabili unde vor locui și se vor antrena „tricolorii” in timpul Euro 2024. Un hotel ascuns in mijlocul padurii, departe de agitația și tentațiile unui oraș. Pentru liniștea jucatorilor. ...

- Societatea creata de Primaria Timișoara sa faca achiziții publice centralizate pentru unitațile din subordine lanseaza o licitație pentru cumpararea de papetarie și birotica pentru un numar de noua entitați, majoritatea școli și spitale aflate in administrarea municipalitații. SRL-ul Agenția de Achiziții…

- Primul festival cultural din Romania, care aduce proiectele artistice in casele oamenilor, ajunge și la Timișoara, la inceputul lunii viitoare. Este vorba despre HomeFest, ai carui organizatori cauta sufragerii sau dormitoare din cartierul Fabric pentru a fi locuite de creativitate.

- Primaria Timișoara a preluat, pe o perioada de 49 de ani, sinagoga din cartierul Fabric. Intr-o ințelegere cu Comunitatea Evreilor din Romania, municipalitatea s-a insarcinat cu reabilitarea cladirii monument de pe strada Episcop Joseph Lonovici, in prezent aflata intr-o stare inaintata de degradare.

- Primaria Timișoara anunța cateva modificari in circulația rutiera prin cartierul Elisabetin. Cele mai importante privesc strazile Cozia și Memorandului, pe care circulația se va desfașura in sens unic. Pana sa se aplice noile prevederi, circulația va fi inchisa pe mai multe strazi din zona in urmatoarele…

- La inceputul acestei saptamani s-a incheiat termenul de depunere a ofertelor pentru proiectarea și execuția Gradinii publice urbane din cartierul Europa și a parcului din zona Grigore Moisil și Ion Irimescu din cartierul Nufarul.