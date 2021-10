Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat al doilea contract in acest an pentru construcția unei noi creșe in municipiu. Caștigatoarea licitației, la care au participat trei firme, este... The post Creșa noua pe strada Cocea din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, se opune carantinei de noapte in weekend, masura care va intra in vigoare in localitate de vineri seara și care a fost anunțata de Florin Cițu penru localitațile unde rata de infectare trece de 4 la mia de locuitori. El a spus ca ar fi descurajant sa se…

- Reprezentantii Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) au semnat contractul de proiectare si executie pentru construirea unei noi cladiri pentru cursurile de formare profesionala si a unui nou bazin de antrenament, proiect care la final va…

- ???????? Continuam investițiile in infrastructura educaționala. Suntem pe lista celor 138 proiecte aprobate la finanțare pentru construirea unei creșe in orașul nostru, urmand ca dupa depunerea documentelor solicitate, in termen

- La sediul Primariei orașului Teius a fost semnat contractul pentru proiectarea și construirea unui Centru expozițional cu aspect tradițional romanesc, cladire care va gazdui o colecție de exponate etnografice locale. Contractul a fost semnat de catre primarul orașului, Mirel Vasile Halalai și reprezentantul…

- In mai puțin de doi ani, municipiul Bacau ar trebui sa aiba 60 de strazi cu sisteme moderne de iluminat. Investiția se va face grație unui credit de la BERD contractat in octombrie 2018. Azi, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a semnat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie Timișoara din cadrul ... The post Clinica de Balneofizioterapie…

- Oficialii Consiliului Județean Ialomița au semnat miercuri, 14 iulie 2021, contractul de lucrari pentru realizarea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgența Slobozia. Perioada de implementare a acestui proiect a fost de 4 ani, iar termenul de finalizare a lucrarilor este de 2 ani,…