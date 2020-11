Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 85 de aparate, destinate ingrijirii pacienților, care au nevoie de oxygen suplimentar, au ajuns vineri la spitalele din Timișoara implicate in lupta impotriva COVID-19. Concentratoarele de oxigen sunt necesare pacienților infectați cu noul coronavirus care dezvolta simptome respiratorii…

- Un amplu studiu internațional al pacienților cu COVID-19 a confirmat ca bolile cardiovasculare, hipertensiunea arteriala, diabetul, insuficiența cardiaca congestiva, bolile renale cronice, accidentele vasculare cerebrale și cancerul pot crește riscul unui pacient de a muri din cauza noului coronavirus.…

- Toate spitalele din Romania trebuie sa se pregateasca sa primeasca pacienti cu COVID-19, a declarat joi ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. El a spus ca toate unitatile medicale trebuie sa aloce 10- din paturile de terapie intensiva si 15- din celelalte locuri pentru bolnavii infectati cu coronavirus.…

- Potrivit Prefecturii Suceava, in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 5540 de persoane declarate vindecate de coronavirus.In județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 7 persoane diagnosticate…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, in județ se inregistreaza un numar de 5195 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 14 persoane diagnosticate…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 4480 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul celor confirmați de la inceputul epidemiei, 145 de prahoveni au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova.

- Ziarul Unirea Tratament inovator la Timișoara impotriva COVID-19: Pacienții sunt tratați dupa o noua tehnica și nu mai ajung la terapie intensiva Pacienții cu COVID-19 internați la Spitalul Victor Babeș din Timișoara sunt tratați cu o noua tehnica. Aceasta era folosita in cazul altor boli pulmonare,…

- Autoritatile din Prahova anunta ca doar un pat de terapie intensiva dintre cele 20 destinate pacientilor diagnosticati cu COVID-19 este liber in spitalele din judet, dupa o saptamana in care cei cu forme grave ale bolii au fost trimisi in spitale din alte orase, toate paturile din sectiile ATI fiind…