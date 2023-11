Primăria Sîngeorz-Băi vrea să recapete strălucirea de altădată cu un imens centru de tratament de peste 40 mil euro Uitata de decenii, stațiunea Singeorz-Bai vrea sa iși recapete stralucirea de altadata cu ceea ce a facut-o celebra acum cateva secole: tratamentul. In acest sens, Primaria Singeorz-Bai vrea un imens centru de tratament și recreere, care ar costa nu mai puțin de 40 de milioane de euro. Primaria Sangeorz-Bai a pregatit un proiect ambițios cu care vrea sa revitalizeze stațiunea, care a fost ignorata decenii bune. Este vorba despre un centru de tratament și relaxare, care va fi ridicat pe un teren de 8.158 de metri patrați. Baza de tratament și relaxare va avea subsol, cu doua nivele unde va fi amenajata… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea investitiei este de 1,4 milioane de lei si se propune a fi finalizata in 36 de luni. New Estetic Dent SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare cu investitia imobiliara pe care o propune in judetul Constanta. Este vorba de "Construire hotel Sth P 4E terasa…

- Un tronson de peste 2,5 km dintr-un drum comunal din comuna Hoparta va fi asfaltat. Acord de mediu, solicitat la APM Alba Un tronson de peste 2,5 km din drumul comunal DC 112, aflat in comuna Hoparta, va fi modernizat și asfaltat. Administrația locala a solicitat recent la APM Alba emiterea acordului…

- Primaria Bistrița-Bargaului vrea sa rada o bucata de padure la Colibița pentru a-și face o cariera de andezit. Investiția ar ajunge la 8,5 milioane de lei fara TVA, iar cariera nou amenajata ar urma sa funcționeze pentru 5 ani și sa asigure materialele de construcții necesare pentru lucrarile de pe…

- Un numar de 386 de cazuri in care animalele salbatice, cu precadere ursii, au provocat pagube au fost inregistrate, de la inceputul anului, la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Harghita, valoarea acestora ridicandu-se la aproximativ un milion de lei, potrivit Agerpres.Potrivit datelor furnizate…

- Primaria Bistrița a pregatit un proiect ce vizeaza amenajarea unei piețe agro-alimentare moderne. Practic, este vorba despre modernizarea Pieței Decebal, lasata in stand-by și de administrația trecuta. Prețul estimativ al investiției trece de 86 de milioane de lei, in condițiile in care primarul Ioan…

- Producatorul Comelf se pregatește sa iși incalzeasca halele cu ajutorul centralelor cu peleți. Valoarea investiției trece de jumatate de milion de euro și include și o instalație tehnologica de fabricarea peleților, cu ajutorul careia, producatorul va recicla deșeurile din lemn. Potrivit unei documentații…

- Conform anuntului publicitar nr. 8838 din data de 11 august 2023, societatea S.C. Confort Urban SRL lanseaza o licitatie privind achizitia unui miniexcavator. Durata contractului este de patru luni. Valoarea estimata ajunge la suma de 249.375 de lei fara TVA. Termenul limita de depunere transmitere…

- ”Obiectul contractului este achizitia unui numar de 9 tramvaie noi pentru transportul urban de calatori in municipiul Oradea. De asemenea fac parte din obiectul achizitiei si vor fi incluse in pret urmatoarele elemente: livrarea de dispozitive, echipamente de diagnostic, piese de schimb si scule specifice…