- Primaria Sectorului 4 desfiinteaza taxa de salubrizare pentru toti utilizatorii acestui serviciu, pana cel tarziu la data de 1 martie 2021, potrivit unui comunicat al autoritatii locale transmis miercuri, 14 octombrie. De la data desfiintarii, fiecare asociatie de proprietari, persoana…

- DNA ridica inregistrarile ajunse in spațiul public in care Nicușor Dan intervine la Primaria Sectorului 4 pentru omul de afaceri Mihai Mitrache zis caine, anunța Romania TV.Cristi zarescu, fostul consilier al primarului Daniel Baluța , a declarat la Romania Tv ca inregistrarile cu Nicușor…

- Candidatul sustinut de USR-PLUS-PNL pentru Primaria Sectorului 4, Simona Spataru, vine marti la Adevarul Live, de la ora 11.00, sa vorbeasca despre strategia acesteia pentru a-l invinge pe actualul edil PSD Daniel Baluta.

- Scolile si liceele din Sectorul 4 vor fi supravegheate in permanenta, si in acest an, de Patrula Scolara, o structura speciala, formata din agenti ai Politiei Locale, care se vor ocupa exclusiv de siguranta copiilor, atat in timpul orelor de curs, cat si dupa terminarea acestora, a anuntat Primaria…

- Simona Spataru, candidat sustinut de USR-PLUS si PNL pentru Primaria Sectorului 4, vorbeste, Adevarul Live, de la ora 11.00, despre strategia sa pentru a-l invinge pe actualul edil de la Sectorului 4, Daniel Baluta, precum si despre colaborarea sa cu Nicusor Dan.

- In București, numarul mare de candidați, atat la Primaria Generala, cat și la primariile de sector, ar putea da impresia ca alegatorul ar putea fi bulversat de multitudinea de oferte.Citește și: Adina Alberts (Pro București 2020) și-a depus candidatura pentru Primaria Sectorului 1: Sanatatea,…

- Piața Sudului se redeschide - anunțul a fost facut de Primaria Sectorului 4, iar deschiderea oficiala va fi facuta maine de primarul Sectorului 4, Daniel Baluța. ”Va fi cea mai moderna și mai sigura piața agro-alimentara din Romania!”, anunța in avanpremiera evenimentului edilul.”Autorizata…