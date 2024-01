Municipiul Ramnicu Sarat va face trecerea catre un transport urban modern și sustenabil, prin intermediul autobuzelor electrice, care vor funcționa pe toate traseele urbane, inclusiv pe cele catre cartierele marginașe. Proiectul integrat de mobilitate urbana, care s-a derulat in municipiul Ramnicu Sarat in toata perioada anului trecut, a intrat in una dintre ultimele etape de … Articolul Primaria Ramnicu Sarat a cumparat opt autobuze electrice apare prima data in Opinia Buzau .