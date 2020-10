Stiri pe aceeasi tema

- Cu respectarea masurilor impuse de pandemia de coronavirus, Ziua Armatei Romane este marcata in aceste momente și in Bacau, printr-o ceremonie militara și religioasa la Monumentul Eroilor de la Cimitirul Central Bacau. Vom reveni. Articolul Ceremonie militara de Ziua Armatei, la Monumentul Eroilor de…

- CINSTE LOR… Primarul municipiului Barlad, av. Dumitru Boroș și conducerea PNL din localitate au depus astazi, de Ziua Armatei Romane, coroane de flori la Monumentul Eroilor Neamului din zona Cerbul de Aur și la Monumetul Eroilor din interiorul Cimitirului „Eternitatea”. Cu aceasta ocazie, primarul Boroș…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a atras atenția astazi in cadrul ultimei sale conferințe de presa susținuta in aceasta calitate ca banii alocați de la bugetul de stat pentru plata ratelor la imprumutul contractat pentru proiectul ”utilitați și mediu la standarde europene” in suma de 3,148…

- Actualul primar al municipiului Radauți, Nistor Tatar, a dat dovada de fair play felicitandu-l pe cel care a urmeaza sa-i ia locul la carma administrației locale, liberalul Bogdan Loghin. Intr-o postare pe pagina sa de socializare Tatar care va ocupa o funcție de consilier local l-a felicitat pe viitorul…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, care candideaza pentru nou mandat la alegerile locale de duminica, 27 septembrie, a ținut sa le mulțumeasca radauțenilor acum la final de campanie, pentru modul cum au reacționat, pentru increderea acordata și pentru ca au apreciat munca pe care a depus-o…

- Viceprimarul PMP al municipiului Radauți, Bogdan Nicolau, care candideaza la funcția de primar la alegerile locale de duminica, 27 septembrie, a declarat ca ultimul sondaj de opinie realizat in Radauți arata faptul ca intențiile de vot ale locuitorilor sunt indreptate spre schimbare aratand ca studiul…

- Primarului municipiului Radauți, Nistor Tatar, a facut o mișcare surprinzatoare in acest zile, mișcare care va avea un efect pozitiv in randul populației. Mai exact, la propunerea sa Consiliul Local Radauți a aprobat suspendarea contractulului de asociere cu operatorul regional de apa și canalizare…