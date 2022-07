Primăria Ploieşti: Semnalizarea de pe strada Depoului, din zona Gării de Sud, s-a făcut cu respectarea prevederilor legale Municipalitatea ploieșteana continua sa dea curs semnalelor transmise de publicația noastra prin rubrica permanenta ”Instantanee din Prahova”. Astfel, pe adresa redacției am primit un raspuns la textul și fotografia publicate in data de 6 iulie a.c., in care consemnam un apel la adresa autoritaților locale din partea unui cititor potrivit caruia este nevoie de marcaje corespunzatoare in fața Garii de Sud, intrucat, susținea acesta, la inceputul lunii iulie a.c., fusese amendat și i s-a reținut permisul de conducere pe o perioada de 60 de zile pentru ca a circulat pe ”așa-zisul contrasens din fața… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

