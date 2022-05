Primaria Ploiesti anunta inchiderea strazilor Veronica Micle si Panduri, pentru lucrari de reparatii carosabil

Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai se apropie de final, iara vara urmeaza sa-și intre in drepturi..cel puțin calendaristic. Municipalitatea pregatește deja terenul pentru balaceala bistrițenilor. Saptamana aceasta incep lucrarile de reparații/amenajare a Ștrandului Codrișor. Luna iunie bate la ușa, așa ca, cel puțin calendaristic,…

- Municipalitatea ploieșteana deruleaza, in aceasta perioada, o serie de lucrari de reparații curente la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar de stat și al creșelor din oraș. Anul acesta, pentru execuția lucrarilor de reparații curente la unitațile de invațamant preuniversitar de stat și reparații…

- Primaria Municipiului Ploiești va derula activitați de reparații și intreținere strazi, incepand de miercuri, 11 mai 2022. Administrația publica ploieșteana va executa lucrarile amintite, in intervalul orar 19.00 – 05.00, la nivelul urmatoarelor strazi: Ana Ipatescu, Torcatori (inclusiv intersecție…

- Primaria Municipiului Ploiești deruleaza, in aceasta perioada, lucrari de reparații curente, la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar din oraș. Astfel, se executa lucrari de reparație instalație incalzire, igienizare, reparații fațada, refacere hidroizolație, reparație gard, placari cu gresie…

- Incepand de astazi, 28 martie, la Brasov, a fost demarata Luna curațeniei de primavara, o ampla acțiune de salubrizare a strazilor și trotuarelor, a zonelor verzi. La aceasta campanie se adauga cea de intreținere zone verzi, plantari de gard viu, arbori și arbuști. Totodata, firmele cu care Municipalitatea…

- Primaria Municipiului Ploiești continua masurile de sprijinire a persoanelor refugiate in urma conflictului militar din Ucraina. Municipalitatea ploieșteana a pus la dispoziția autoritaților județene, implicate in gestionarea acestei situații, un numar de 150 de paturi, in incinta caminului Liceului…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza comunitatea locala ca Rompetrol a finalizat lucrarile la 4 locuri de joaca din municipiul nostru, pe strada Gh. Grigore Cantacuzino, strada Triumfului, strada Griviței și strada Cameliei, spații care ofera copiilor ploieșteni o suprafața de recreere de 1269…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza comunitatea locala ca, incepand cu data de 07.03.2022, activitatea in centrele de vaccinare impotriva COVID-19, din municipiul nostru, se va desfașura dupa urmatorul program: * Colegiul Național "Al. I. Cuza" – Sala de sport - iși va suspenda temporar…