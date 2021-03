Primăria Pitești-anunț privind taxele și impozitele Primaria Municipiului Pitești reamintește contribuabililor ca pentru plata cu anticipație a: • impozitului pe cladiri; • impozitului pe terenuri; • impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intregul an fiscal 2021, de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie 2021 inclusiv, se acorda o bonificatie de 10%. Impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

