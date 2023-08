”Obiectul contractului este achizitia unui numar de 9 tramvaie noi pentru transportul urban de calatori in municipiul Oradea. De asemenea fac parte din obiectul achizitiei si vor fi incluse in pret urmatoarele elemente: livrarea de dispozitive, echipamente de diagnostic, piese de schimb si scule specifice necesare punerii in functiune a tramvaielor livrate la OTL si operarii in conditii de functionalitate a acestora; instruirea si autorizarea personalului OTL; activitatea de punere in functiune a tramvaielor in OTL cu asumarea intregii responsabilitati asupra produsului final de catre ofertant;…