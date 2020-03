Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Procurorii din cadrul DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Victor Naidan, arhitectul judetului, si a firmei SC Tab Construct Confort SRL! Pe scurt, procurorii anticorupție sustin ca „in anul 2012, inculpatul Naidan Victor Borislav, in calitate de director…

- Autoritatile din judetul Teleorman se pregatesc pentru cel mai rau scenariu in caz ca va ajunge și la noi coronavirusul. Reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-au intalnit intr=o ședința extraordinara pentru identificarea și stabilirea spațiilor de cazare pentru asigurarea…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat asocierea cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu" (ISU) al Județului Cluj in vederea dezvoltarii unor componente ale Sistemului de Management... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ordonantele de Urgenta adoptate in sedinta de Guvern, saptamana trecuta, cu o zi inainte de motiunea de cenzura si semnate de Ministerul Fondurilor Europene, nu vor mai fi publicate in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, in prima sedinta a Guvernului intrimar, dupa demiterea prin…

- USR a depus mai multe amendamente la proiectul de lege care vizeaza revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, proiect pe care Guvernul Orban isi angajeaza raspunderea in Parlament.Principalele modificari vizeaza eliminarea propunerii PNL de introducere a unui termen de 90…

- CSM a publicat astazi proiectele de management ale celor desemnati de Catalin Predoiu pentru functiile de procuror sef al DNA, DIICOT si al Parchetului General. Dintre toate proiectele de management, cel al lui Crin Nicu Bologa, prim procurorul adjunct de la PT Salaj, desemnat sa conduca DNA, este “cel…

- RESIȚA – Primaria Resita le-a oferit o nesperata sansa celor cinci familii din cartierul Doman, ramase pe drumuri in urma unui incendiu produs in prima seara a Noului An. Este vorba de o cladire cu cinci apartamente, aparținand autoritații locale, trei dintre familii reusind sa-si cumpere locuințele,…

- Guvernul se va reuni in sedinta, luni, 23 decembrie, pentru a dezbate amendamentele la proiectul legii bugetului si la proiectul de modificare a Ordonantei 114, inainte de a merge in Parlament pentru asumarea raspunderii.