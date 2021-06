Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia.ro, cea mai moderna platforma de monitorizari licitatii publice din Romania a facut un top 10 dupa valoarea achizitiilor la licitatii publice din Jud Constanta la care inca se poate oferta:Tabel 1 Licitatia.ro Top 10 anunturi licitatii din Constanta dupa valoarea estimate. Titlu Data limita…

- Autoritaaile locale din Slobozia au repartizat 7 locuinte ANL pentru tineri, in urma unui control privind legalitatea repartizarii apartamentelor. verificirile au inceput in urma cu o luna, fiind identificate douap locuinte ai caror proprietari nu respectau conditiile legale.

- Primaria Aiud: Licitație publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de vanzare in Piata Agroalimentara Dr. Constantin Hagea Primaria Municipiului Aiud organizeaza in data de 26 mai 2021, ora 12:00, in Piata Agroalimentara Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitație publica…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, anunta ca a fost gasita o solutie pentru a readuce pretul de vanzare a locuintelor ANL destinate tinerilor la o valoare similara celei din 2019. "Preturile de vanzare si chirie a locuintelor ANL destinate tinerilor au fost marite semnificativ, in unele cazuri dublate,…

- Consiliul Judetean Alba a lansat mega-licitatia cu valoare estimata de circa 200 de milioane de lei pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate pe teritoriul judetului.

- Vor fi construite doua blocuri sociale in localitate Harsova, judetul Constanta Cele doua blocuri vor avea un total de 32 de unitati locative Primaria cauta, in prezent, firma de proiectare pentru elaborarea documentatiei necesare Pentru aceasta etapa sunt alocati 161.000 leiPrimaria orasului Harsova…

- Doi tineri cu varstele de 25 și 30 de ani, originari din comuna Ghidighici muncipiul Chișinau, fiind banuiți de savarașirea a 3 furturi din locuințe au fost reținuți de catre ofițerii de investigație a inspectoratului de Poliție Buiucai

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, vineri, ca va demara procedura de achizitie a serviciilor de proiectare pentru doua inchisori care vor fi construite in judetele Prahova si Vrancea, dupa ce in sedinta de Guvern de miercuri au fost adoptate hotararile pentru aprobarea indicatorilor…