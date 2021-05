Stiri pe aceeasi tema

- Copilul mușcat de un caine in Mediaș a primit caștig de cauza in instanța. Instanța a acordat 17.000 de euro daune pentru copilul și familia ei, care au trecut prin momente teribile: copilul a fost mușcat iar mama a pierdut sarcina de 20 de saptamani din cauza șocului suferit. Primaria Mediaș nu și-a…

