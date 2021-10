Primaria Mangalia scoate la concurs doua posturi vacante. Ce conditii trebuie indeplinite

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Orasului Murfatlar, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de muncitor necalificat 2 posturi .Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul…

- Gradinita cu Program Prelungit "Paradisul Copiilor" Cumpana, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de administrator de patrimoniu. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si…

- Primaria Comunei Lipnita, judetul Constanta angajeaza sofer 2 posturi .Primaria Comunei Lipnita, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de sofer 2 posturi .Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Universitatea Maritima din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, in cadrul Compartimentului IT, de:1. informatician;2. tehnician echipamente de calcul si retele.Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Universitatea "Ovidius" din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, vacante, de administrator financiar S I 2 posturi ndash; in cadrul Compartimentului audit public intern. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a…

- Liceul Teoretic Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de informatician.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul…

- Directia Hidrografica Maritima angajeaza muncitor calificat.Unitatea Militara 02133 din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de muncitor calificat IV ndash; I la Formatiunea de cazarmare. Conditiile specifice necesare in…

- Primaria Municipiului Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata, a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, gradul IA (2 posturi), in cadrul Serviciului dezvoltare și managementul proiectelor. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…