Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Jimbolia s-a ales cu o amenda de 15.000 de lei din partea Garzii de Mediu, din cauza gunoaielor descoperite aruncate la intamplare prin oraș. ”Descoperirile” au inclus mobila, obiecte sanitare, deșeuri din renovari. In urma cu mai multe zile, o echipa de comisari din cadrul Garzii Naționale…

- Municipalitatea este buna de plata. O echipa de comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, a efectuat, intre 20 și 23 septembrie, un control tematic. A fost verificata respectarea legislației de mediu din domeniul spațiilor verzi pe raza orașului Timișoara. „Cu aceasta…

- Primaria din Comloșu Mare s-a ales cu o amenda de 15.000 de lei, in urma unui control derulat de Garda de Mediu in localitate. In apropierea cimitirului s-a descoperit o groapa de gunoi ilegala. O echipa de comisari din cadrul GNM Comisariatul Județean Timiș, a efectuat un control tematic pentru verificarea…

- In urma informațiilor aparute pe rețelele de socializare cu privire la abandonarea deșeurilor menajere in zona CET Targu Jiu, comisarii Garzii de Mediu Gorj au inceput de indata cercetarile in acest caz. Raspunzator de aceasta fapta s-a constatat a fi Serviciul Public de Gospodarire Comunala din cadrul…

- Judecatorii au schimbat amenda in avertisment. „Problema aruncarii gunoiului pe unde se apuca este una generalizata a societatii actuale romanesti si deriva dintr-o lipsa acuta de educatie a oamenilor", motiveaza instanta. Primaria comunei Rachiteni incearca sa scape de o amenda drastica primita din…

- Pompierii subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dunarea" Braila au fost solicitate sa intervina, in ultimele 24 de ore, pentru limitarea si lichidarea a sapte incendii si acordarea de ajutor in zece cazuri medicale. Potrivit ISU Braila, Garda de interventie Faurei a intervenit…

- Garda de Mediu Timis a amendat Primaria Timisoara, cu suma de 2.000 de lei, pentru mizeria din toaletele aflate in statiile de vaporase care circula pe raul Bega, aceasta dupa ce municipalitatea a semnat, in urma cu aproximativ o luna, un contract de salubrizare de 72.000 de lei pe an. "Comisarii…

- Un accident rutier a avut loc in Rusu Bargaului. Din cauza impactului dintre doua mașini, și a echipajelor de intervenție, DN 17 e BLOCAT pe ambele sensuri. Un accident rutier a fost anunțat in localitatea Rusu Bargaului. Doua autoturisme au colizionat puternic. In acesetea se aflau trei persoane. Garda…