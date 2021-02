Primarul Mihai Chirica a trimis o scrisoare Guvernului Romaniei prin care a prezentat argumentele Municipiului Iași in susținerea unor proiecte care s-ar incadra in strategia de dezvoltare a calitații actului educațional. „Am urmarit cu mare atenție dezbaterea pe care președintele Romaniei a avut-o in ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliența, unde a fost punctata, intr-un mod foarte atent, modernizarea educației. Intr-o scrisoare pe care am inaintat-o prim-ministrului Florin Cițu, dar și Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Dezvoltarii, am prezentat proiectele municipalitații…