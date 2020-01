Primăria Făgăraș pregătește o nouă ediție a programului „Bugetare participativă” Primaria Fagaraș continua programul „Bugetare participativa”. Astfel, cetațenii municipiului pot participa la intalnirile publice si dezbaterile privind stabilirea regulamentului pe anul 2020. Primaria Municipiului Fagaraș lanseaza a doua ediție a procesului de bugetare participativa și organizeaza prima dezbatere publica pentru stabilirea regulamentului pe anul 2020. Cetațenii municipiului sunt invitați sa participe la intalnire, vineri, 31 ianuarie, incepand cu ora 18.00, in Sala de Ședințe a instituției. Cei interesați pot depune propuneri, sugestii și amendamente referitoare la regulament,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

