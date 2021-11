Primăria Craiova foloseşte vechile ornamente de Crăciun Primaria Craiova foloseste in acest an pentru impodobirea orasului vechile ornamente de Craciun. Autoritatile spun ca anul acesta la capitolul luminite, brazi, ornamente de Craciun investitiile vor fi zero. Targul de Craciun In Craiova a inceput montarea iluminatului festiv. In anul 2021 pentru impodobirea orasului, autoritatile spun ca folosesc vechile instalatii, ornamente si figurine specifice sarbatorilor de iarna, iar investitiile sunt zero. Locuitorii urbei care au trecut in aceste zile prin centrul orasului au remarcat faptul ca primaria a inceput actiunea de montare a luminitelor de sarbatori.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toti angajatii din Primaria Ramnicu Valcea, unde in luna august a fost focar de COVID-19, iar conducerea municipalitatii a cerut pentru cateva zile tuturor salariatilor sa prezinte certificat verde sau test negativ pentru a putea veni la serviciu, s-au vaccinat impotriva virusului SARS-COV-2, gradul…

- Craiova are probleme cu iluminatul stradal, in fiecare an dupa ce se trece la ora de iarna. In mai multe zone ale orasului, in momentul in care se intuneca, iluminatul stradal nu se aprinde, chiar daca Primaria Craiova sustine ca orele de functionare s-au schimbat de la 1 noiembrie, iar lumina se aprinde…

- Locuitorii orașului Chișinau au fost felicitați intr-un mod inedit. Peste 20 de oameni din diferite colțuri ale lumii, veniți la pavilonul țarii noastre din cadrul Expo Dubai, au transmis mesaje de felicitare.

- Suntem deja in luna octombrie. Temperaturile scazute și precipitațiile și-au facut simțita prezența in toata țara. Așa cum era de așteptat, a și nins in anumite zone de munte din țara. Inclusiv pe Transfagarșan a nins, care este inca deschis pana la finele acestei luni. Locuitorii din stațiunea Ranca…

- Un barbat infectat cu virusul SARS CoV-2 a disparut din Spitalul Municipal din Timișoara. Autoritațile cer ajutorul populației. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat disparut in municipiul Timișoara. Potrivit IPJ Timiș, polițiștii…

- Autoritațile orașului german Wuppertal au rugat locuitorii sa se abțina temporar de la participarea la alegerile din Germania la secțiile de votare din apropierea locului in care are loc operațiunea de dezamorsare a unei bombe din Al Doilea Razboi Mondial. Despre acest lucru duminica, 26 septembrie,…

- Locuitorii orașului sunt așteptați, azi, la urne. Autoritațile locale organizeaza un referendum prin care vor sa afle cum iși doresc codlenii sa fie realizata centura ocolitoare a orașului. Primarul municipiului Codlea, Mihai Campeanu: Ocolitoarea municipiului Codlea va avea 6,6 kilometri, de la intrarea…

- O adolescenta a dat alarma dupa ce s-a trezit fața in fața cu un urs. A fost scanteia care a declanșat furia oamenilor.Locuitorii din Bicaz-Chei au ieșit in strada in toiul nopții. Sunt suparați pe autoritați, care nu fac nimic sa-i preotejeze. Urșii sunt vazuți tot mai des in apropierea gospodariilor,…