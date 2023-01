Flota de autobuze a regiei care asigura transportul in comun in Craiova se va rotunji in urmatorii ani cu inca 22 de autobuze electrice. Primaria Craiova a anuntat ca a obtinut finantare prin PNRR pentru achizitionarea celor 22 de mijloace de transport in comun inclusiv 22 de statii de reancarcare lenta si opt statii de reincarcare rapida. Solicitarea unei finantari nerambursabile a fost facuta de Primaria Craiova in primavara anului 2022. Pe strazile orasului Craiova circula zilnic, din 2021, un numar de 16 autobuze electrice, iar anul acesta vor mai intra pe trasee inca 30. Acestea din urma…