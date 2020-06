Stiri pe aceeasi tema

- In cel mult 30 de zile, modernizarea Pieței Tricolorului din municipiul Targoviște va fi gata. In aceste zile se lucreaza la amenajarea spațiilor verzi din Piața Tricolorului. Se planteaza arborii și arbuști, iar in paralel continua și intervențiile pe zona de pavaj, in fața CEC Bank. La final, toate…

- Edilul din Campia Turzii, Dorin Lojigan anunța continuarea lucrarilor de amenajare a spațiilor verzi din municipiu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- •De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.228 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 172 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Primaria din Dragomirești a cumparat gazon de fotbal de 89.000 de euro (430.000 de lei). Echipa ACS Viitorul Dragomirești Vale e penultima in Liga 4. Primarul comunei Dragomirești Vale, Gheorghe Socol, a decis la finalul lunii martie ca e nevoie de un gazon nou pentru terenul de fotbal din localitate.…

- Incepand din cursul lunii martie, Primaria municipiului Ramnicu Valcea, prin Directia Administrarii Domeniului Public, a desfasurat mai multe activitati in Colonie Nuci menite sa imbunatateasca aspectul acestei zone si sa creasca confortul locuitorilor. In acest sens, s-au reabilitat trotuare pe o lungime…

- E-Distributie Muntenia a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea rețelei de…