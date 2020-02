Stiri pe aceeasi tema

- USR a prezentat, pe Facebook, „lista transferurilor ” de primari și parlamentari PSD la PNL in prag de alegeri locale. Partidul condus de Dan Barna a adaugat ca aceste mutari PSD - PNL au loc in timp ce liberalii „vorbesc despre realizarea marilor reforme de care Romania are nevoie” și despre repararea…

- Cosette Chichirau a scris pe Facebook ca "deciziile luate la Bucuresti, peste capul iesenilor si doar in interes personal si de gasca, sunt motivul pentru care Iasiul nu isi atinge potentialul de capitala". "Decizia PNL, daca este confirmata, este in contradictie totala cu pozitia PNL Iasi…

- Batalia pentru funcția de primar al Iașului a inceput, iar in perioada urmatoare actualul primar Mihai Chirica va dezvalui din partea cariu partid politic va candida pentru un nou mandat. In scurt timp, primarul Mihai Chirica va anunța partidul din care va face parte, o formațiune care va susține…

- Firma SUREXPORT COMPANIA AGRARIA S.L. din regiunea Huelva, localitatea Almonte, Spania ofera 900 locuri de munca in agricultura la recoltare fructelor: capșuni, zmeura, mure și afine. Descriere loc de munca: se lucreaza 6.30 ore/zi (cu pauza de masa o jumatate de ora), in conformitate cu acordul colectiv…

- Primarul din Vatra Dornei, Ilie Bonches, a semnat, ieri, contractul de finantare pentru constructia a 90 de apartamente sociale in acest municipiu. Contractul a fost semnat, la Piatra Neamt, cu directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile Asandei. Ilie Bonches a spus ca proiectul ...

- „Am inceput in acest sens o achizitie publica. Dorim sa aducem cateva nume ale scenei romanesti pe care le-am gasit disponibile. Astfel, la concertul de Revelion vor veni Irina Rimes, trupa Hara, Ovidiu Lipan Tandarica, trupa No Stress și cațiva artiști ieșeni. Bugetul alocat Revelionului este unul…

- Parlamentul European va adopta saptamana viitoare o rezolutie despre Revolutia din Romania, a anuntat miercuri pe Facebook eurodeputatul roman Siegfried Muresan, transmite Agerpres.''Conferinta presedintilor de grupuri parlamentare din Parlamentul European a aprobat in aceasta seara cererea Grupului…

- Constructia celor doua unitati de invatamant prescolar este finantata european prin Programul Operational Regional POR 2014 – 2020 – Axa 4.4, fiind proiecte incluse in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Metropolitane Iasi 2015 – 2030. Gradinita cu program prelungit din cartierul Bucium…