Primaria Constanta a eliberat doua documente de urbanism pentru cimitirele din municipiu. Iata de ce

Doua certificate de urbanism au fost eliberate in cursul zilei de luni, 23 mai 2022 Primaria Constanta urmeaza sa investeasca in cimitirele de pe raza municipiului. Doua certificate de urbanism au fost eliberate in cursul zilei de luni, 23 mai 2022, pentru UAT Municipiul Constanta prin Primar Vergil Chitac, ambele vizand doua dintre cimitirele din Constanta. Este vorba de cimitirul Palazu Mare si cimitirul Central. Ambele documente vizeaza desfiintarea si construire imprejmuire cimitir, cu respe ...