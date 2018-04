Primaria Comunei Tuzla angajeaza. Conditii de participare

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, cu sediul principal in Constanta, str. Cristea Georgescu nr. 6 si sediul secundar in Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, tronson 1, intrarea b, etaj 5, sectorul 3, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 functii…

- Cresa "Alba ca Zapadaldquo;, Agigea, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a functiei contractuale temporar vacante, de asistent medical ndash; Compartiment Sanitar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii…

- Anunt de participare pentru acordarea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, pentru domeniile Tineret si Social Autoritatea finantatoare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Comunei Adamclisi, strada Traian nr. 39, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014.Denumirea postului: muncitor calificat, treapta profesionala I, Compartimentul Gospodarie, Intretinere…

- Primaria Comunei Costinesti, cu sediul in Costinesti, strada Catedrala Tineretului nr. 8, judetul Constanta, in baza Legii nr. 188 1999, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacanta: consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului Contabilitate…

- Primaria Comunei Baraganu, judetul Constanta, cu sediul in comuna Baraganu, strada Petre Martinescu nr. 185, judetul Constanta, in baza Legii nr. 188 1999, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pentru functie publica.Denumirea postului ndash; consilier juridic, grad professional…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta, organizeaza concurs, in baza H.G. nr. 286 2011, H.G. nr. 1027 2014 si OUG nr. 90 2017, la sediul unitatii din bd. Tomis nr. 145, judetul Constanta, in data de 09.02.2018, ora 10.00, proba scrisa si in data de 14.02.2018, ora 9.00,…