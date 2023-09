Primaria Comunei Tortoman, judetul Constanta angajeaza sofer pentru microbuzul scolar

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Ioan Vestea, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a participat, alaturi de autoritati publice locale din 41 de judete, la ceremonia de predare primire a 110 autovehicule destinate exclusiv transportului elevilor din invatamantul preuniversitar de stat. In judetul Constanta…

- La data de 18 august a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, prin depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care conduc sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Constanta, actiunea s a desfasurat in principal pe D.N. 39…

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un șofer a intrat in plin intr-un grup de pietoni la ieșire din localitatea 2 Mai in județul Constanța, relateaza presa locala, citata de Hotnews. In jurul orei 5 și 20 de minute, a fost anunțat la 112, ca in județul Constanta, pe DN 39/E87 (Mangalia – Vama…

- Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, scoate la inchiriat mai multe spatii comerciale situate in orasul Navodari, judetul Constanta, Piata Centrala, strada Berzei. Este vorba despre urmatoarele spatii comerciale: Spatiul comercial nr. 1 ndash; suprafata de 19,60 mp; Spatiul comercial nr. 14…

- La data de 30 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 27 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si parasirea locului accidentului ori modificarea…

- Comuna Saligny, judetul Constanta, va avea sistem de supraveghere video, conform unei atribuiri recente Primaria comunei Saligny, judetul Constanta, a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, in ceea ce priveste implementarea unui sistem de supraveghere pe raza localitatii. Valoarea totala…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Unicom Holding SA, intrunita, in mod legal, in luna iunie a.c. a aprobat contractarea unei facilitati de credit in suma maxima de 7.500.000 lei de la First Bank SA Actionarii Unicom Holding SA sunt Constantin Iavorski, Roman Lungu si Constant OIL LTD, reprezentata…

- La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Morii din comuna Lumina, s a produs un accident rutier.Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de…