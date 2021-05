Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marti ca a semnat contractul cu Astra Arad pentru furnizarea a 100 de tramvaie in Capitata, valoarea acestuia fiind de circa 200 de milioane de euro.

- Primaria Capitalei a semnat, marti, contractul de furnizare a 100 de tramvaie realizate de Astra Arad, primul vehicul urmand a fi livrat in luna august a anului viitor. Primarul general, Nicusor Dan, a criticat fosta administratie, aratand ca, daca aceasta nu s-ar fi "incapatanat" sa semneze contractul…

- Primarul Capitalei a anunțat marți ca a semnat contractul cu Astra Vagoane Arad pentru furnizarea a 100 de tramvaie, in valoare de aproximativ 200 de milioane de euro. Noile tramvaie vor intra in circulația abia din vara anului viitor, a precizat Nicușor Dan.

- Foștii soți Oana Cuzino și Yoav Shtern nu se lasa cu una, cu doua. Dupa ce au pierdut prima lupta cu Primaria Capitalei, aceștia au luat-o de la capat, cautandu-și dreptatea la Curtea de Apel București.

- "Salut hotararea de ieri a Curții de Apel București prin care s-a dispus redeschiderea dosarului 10 august. Justiția trebuie sa faca dreptate in unul dintre cele mai mari abuzuri postdecembriste. Felicitari judecatorului Ciprian Alexandru Ghița, care a pronunțat soluția și, mai ales, domnului Ioan Craciuneanu…

- Madalin Dumitru, fost director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice (DGISP) din Primaria Capitalei, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea mai multor infractiuni de coruptie.

- Fost director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice (DGISP) din Primaria Capitalei in mandatul primarului Sorin Oprescu, Madalin Dumitru a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea mai multor infractiuni de coruptie. Trimis…

- Magistrații Curții de apel București au aprobat vineri fuziunea dintre USR și PLUS. Membrii celor doua grupari s-au pronunțat prin vot asupra subiectului inca din august, anul trecut. Pe 15 august, 85% dintre membrii ambelor partide se pronunțau in favoarea fuziunii, noul partid (USR – PLUS) urmand…