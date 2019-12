Stiri pe aceeasi tema

- La implinirea a 101 ani de la unirea tuturor romanilor intr‑un singur stat, am avut din nou onoarea de a fi alaturi de bufteni la festivitatea dedicata Zilei Naționale a Romaniei. Ceremonia impresionanta, ca de fiecare data, prin care Buftea și-a comemorat și omagiat eroii, s-a desfașurat la Monumentul…

- Secția de votare nr. 166 a fost amenajata la Școala Olteni din comuna Clinceni, iar aici, potrivit declarației președintelui Camelia Gheorghe votasera, pana la ora 16.00, circa 800 de alegatori, pe lista permanenta și liste suplimentare. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 478 Secțiile…

- Echipa noastra a ajuns in comuna Ciorogarla la ora 16.31, unde am observat mai mulți alegatori deciși sa iși aleaga președintele. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 478 La Școala gimnaziala nr. 1, Ciorogarla, unde a fost amenajata secția nr. 161, nu era aglomerație, dar cetațenii…

- In doi ani, toata comuna Snagov va avea retea de alimentare cu apa si canalizare Primarul Marian Oancea a organizat, saptamana trecuta, alaturi de Consiliul Local, o intalnire informativa cu cetațenii comunei Snagov, pentru a le comunica detalii referitoare la implementarea proiectului ”Extindere rețea…

- Doua zile de inchinare la racla cu sfintele moaste Comuna Afumați a imbracat din nou, haine de sarbatoare in seara zilei de 8 și in dimineața zilei de 9 noiembrie, atunci cand Biserica Ortodoxa Romana l-a praznuit pe Sfantul Nectarie de la Eghina. La aproape o luna de la aducerea moaștelor sfantului…

- Secția de votare nr. 166 a fost amenajata la Școala Olteni, din comuna Clinceni, iar aici, potrivit declarației președintelui Camelia Gheorghe, au fost inscrise pe lista permanenta 1.725 de persoane. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 476 Pana la ora 19.00, aici votasera circa 1.100…

- Echipa noastra a ajuns in comuna Ciorogarla puțin dupa ora 17.00, astfel ca am putut constata ca cetațenii deciși sa iși aleaga președintele s-au mobilizat și au pornit in numar mai mare spre urnele de vot. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 476 La Școala gimnaziala nr. 1 Ciorogarla,…

- Gradinița nr. 3 este prima autorizata ISU. Gradinița nr. 4 se pregatește de casa noua Orașul Popești-Leordeni trebuie sa rezolve permanent numeroasele probleme edilitare generate de explozia urbanistica a ultimilor ani. Soluționarea presupune eforturi deosebite din partea autoritaților locale, nu…