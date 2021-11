Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidența COVID in București a scazut sub 16 la mia de locuitori, pana la 15,93 la mie, potrivit datelor publicate miercuri de Direcția de Sanatate Publica. Scaderea a inceput de sambata, cand rata de incidența a fost de 16,53 la mie. Incidenta COVID a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie,…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, marti, in Bucuresti, de 16,13 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Rata de infectare din Capitala a scazut pentru a patra zi la rand. Astfel, incidența cazurilor de COVID este astazi de 16,13, dupa ce luni a fost de…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, sambata, in Bucuresti, de 16,53 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP). In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,54. Incidenta COVID-19 in Capitala a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie. Raluca…

- Rata de infectare in București continua sa creasca și a ajuns joi la 15,42 la mia de locuitori, fața de 15,1 in urma cu o zi, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Incidența cazurilor COVID-19 in Capitala s-a dublat in ultimele doua saptamani. In 1 octombrie, rata de infectare in…

- Rata de infectare COVID-19 continua sa creasca in București. Luni a ajuns la peste 14 la mia de locuitori, dupa ce duminica a fost de 13,6. Mai exact, luni, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile este de 14,2, conform datelor publicate de Direcția de Sanatatate Publica București. Comitetul…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 in Capitala a inregistrat o creștere uluitoare in doar doua saptamani. Marți, 5 octombrie, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența in București a ajuns la 10,31 la mia de locuitori. Reamintim ca in 30 septembrie incidența a depașit 6…

- Rata de infectare in București a ajuns la 7,68 la mia de locuitori, potrivit datelor publicate vineri, 1 octombrie, la ora 10, de Direcția de Sanatate Publica, iar șapte localitați din apropierea Capitalei au raportat o incidența de peste 10 la mia de locuitori. In doua dintre localitațile din Ilfov…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 in București a depașit vineri dimineața pragul de 2 cazuri la mia de locuitori. In aceste condiții, autoritațile se pregatesc de noi masuri specifice scenariului galben. Joi, in situația infectarilor pe sectoare cea mai mare incidența o inregistra Sectorul 1 cu aproape…