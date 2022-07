Stiri pe aceeasi tema

Opozantul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a lansat luni o organizatie internationala anti-coruptie, informeaza Reuters.

Mai multe organizatii vor sesiza Avocatul Poporului referitor la proiectul privind protectia avertizorilor in interes public, adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor, si atrag atentia ca Romania risca sa intre in procedura de infringement, pentru ca actul normativ transpune selectiv Directiva europeana…

ONG-ul Sea Shepherd a lansat la inceputul lunii iunie o campanie de protejare a focilor-calugar din Marea Mediterana in parcul protejat pentru fauna marina Alonissos, din Grecia, unde acest mamifer amenintat cu disparitia traieste in cadrul unor colonii, informeaza AFP.

Volumul "A fost odata la Hollywood" de Quentin Tarantino a fost lansat sambata, de Editura Humanitas, la Salonul International de Carte Bookfest, in prezenta regizorului Nae Caranfil si a scriitorului Catalin Pavel, conform Agerpres.

Tadjikistanul a lansat o 'operatiune antiterorista' in provincia sa framantata Gorno-Badahsan, care se invecineaza cu Afganistan si China, a transmis miercuri agentia RIA, citand o declaratie a ministrului de interne tadjic, informeaza Reuters.

O comisie de ancheta din parlamentul italian a lansat o investigatie cu privire la "dezinformarea" la televizor, in contextul controversei starnite de frecventa aparitie a unor invitati rusi in cadrul programelor de stiri, in cursul razboiului din Ucraina, relateaza joi agentia Reuters.

Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca din acest an, care se serbeaza pe data de 28 aprilie, se axeaza pe participare si dialog social in crearea unei culturi pozitive a securitatii si sanatatii in munca, a scris ministrul Muncii, Marius Budai, pe pagina sa de Facebook.

Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova indeamna societatea la calm și la abținerea de la distribuirea informațiilor din surse neverificate, in special a celor care incita la ura și razboi, dupa ce mai multe explozii au fost auzite in regiunea transnistreana, relateaza Mediafax.