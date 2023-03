Primăria Botoșani distribuie tichete sociale pentru pensionari Primaria Botoșani distribuie tichete sociale pentru pensionari Incepand cu 6 martie 2023, Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Botoșani primește cereri in vederea acordarii tichetelor sociale. Beneficiaza de acest ajutor pensionarii sistemului public de pensii care au implinit sau implinesc in acest an 65 de ani și care au venitul net lunar provenit dintr-o singura pensie sau din pensii cumulate, insumate […] Citește Primaria Botoșani distribuie tichete sociale pentru pensionari in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

