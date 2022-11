Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Lucrari Publice din cadrul Primariei Baia Sprie continua pregatirea spatiilor verzi pentru primavara cu flori din productie proprie. Pe parcursul acestei saptamani s-a intervenit in zona fostului sediu al Politiei Baia Sprie si pana la Gradinita nr. 1 unde s-au curatat si s-au toaletat zonele…

- Lucrari de marcare suplimentara a Drumului Județean 184 efectuate zilele trecute. Potrivit informațiilor furnizate de catre Primaria Baia Sprie, in urma demersurilor formulate catre Serviciul Rutier Maramureș și cu aprobarea acestei instituții, Direcția de Lucrari Publice din cadrul Primariei Baia Sprie…

- Luam masuri pentru prevenirea accidentelor si pentru o mai buna iluminare a drumului public in zona trecerilor de pietoni. „Azi am inceput montarea lancilor care prelungesc poziția corpurilor de iluminat catre centrul drumului spre o mai buna iluminare a acestuia.Reducem astfel riscurile de accidente…

- In cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului Daddy Daughter Charity Ball, organizat in acest an in sprijinul asociației OvidiuRO, 50 de tați și fiicele lor de toate varstele și-au unit forțele pentru a dota bibliotecile din gradinițele in care invața copiii fara posibilitați materiale din zone…

- Copiii de la Gradinița cu Program Prelungit nr.1 din Carei, județul Satu Mare, au varste cuprinse intre 3 și 5 ani, iar dintre aceștia, 9 au fost internați joi la Sectia de pediatrie, noteaza Agerpres.„Am fost sesizati in aceasta dimineata ca mai multi copii au avut varsaturi si diaree. Sunt noua copii…

- Una dintre cele mai importante modificari inclusa in noul regulament o reprezinta exonerarea asociatiilor de proprietari de la obligatii in ceea ce priveste asigurarea curateniei spatiilor verzi, obligatie care, tinand cont de dreptul de proprietate asupra acestor zone, apartine Primariei De asemenea,…

- Primaria Baia Sprie susține educația.Gradinița cu program prelungit nr. 2 Baia Sprie va incepe noul an școlar in spații noi și renovate. „Pe langa noul imobil pe care vi-l vom prezenta in curand și care aduce plus confort prescolarilor care frecventeaza cursurile gradiniței, s-a renovat o parte din…

- Judetul Vaslui este una dintre cele mai lovite zone de seceta excesiva, iar fermierii spera sa valorifice putina recolta la preturi mari. Ei pot depune, pana la 15 noiembrie, cereri pentru constatarea pagubelor la culturile de primavara. Directia pentru Agricultura Judeteana a demarat deja verificarile…