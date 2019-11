Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mocioniu, primarul municipiului Slobozia, se declara "solidar cu valorile promovate și aparate de candidatul Mircea Diaconu", pe care il susține "ca președinte al tuturor romanilor". Sustinator al Pro Romania, edilul din Slobozia, afirma ca Mircea Diaconu este singurul reprezentant al acestei…

- Printre organizatiile locale care s-au revoltat impotrvia Vioricai Dancila se numara PSD Bacau si PSD Slobozia. Cosmin Necula, primarul PSD din Bacau, indeamna electoratul sa ia in considerare un candidat care urmareste interesele tarii si indruma spre Mircea Diaconu. "Duminica alegem…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Este al patrulea seism inregistrat in ultimele 24 de ore in zona seismica Vrancea.Citește și: Eugen Teodorovici, dialog de inalta ținuta cu un parlamentar USR: Au, manca-ți-aș!…

- Romania inchide un cerc dureros al istoriei. Osemintele Reginei-Mama Elena vor fi aduse in tara, din Elvetia, urmand a fi reinhumate sambata la Noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala din Curtea de Arges, alaturi de fiul sau, Regele Mihai. Casa Regala implineste in acest fel dorinta acestuia de a-si…

- Primarii dezbat situația alocarilor fondurilor europene pentru perioada 2021-2027. Reuniunea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania are loc la Sibiu. “Ma aflu la Sibiu unde are loc ședința Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania. In cadrul intalnirii…

- Președintele Klaus Iohannis i-a telefonat direct ambasadorului roman la UE, Luminița Odobescu, și i-a cerut ca Romania sa voteze pentru Laura Codruța Kovesi, in COREPER.Citește și: BREAKING - Laura Codruța Kovesi a fost desemnata procuror-șef al Parchetului European Potrivit Digi 24,…

- Zece orașe importante din Romania au realizat dosare stufoase pentru inceperea lucrarilor unor noi sali de sport. De curand, Gabriela Firea a anunțat construirea unei polivalente cu 138 de milioane de euro la București. La Constanța și Brașov se vor sali noi in maximum doi ani, iar la Oradea și Bistrița,…

- Dusan Uhrin Jr. (51 de ani) a sosit in urma cu puțin timp in Romania și este așteptat sa semneze cu Dinamo in urmatoarele ore. De la aeroport, tehnicianul a ținut drumul spre hotelul Rin pentru a semna contractul cu formația alb-roșie. „Sunt fericit ca am revenit in Romania”, au fost primele cuvinte…