Primari din Dolj, revoltaţi din cauza taxei de gunoi Primariile din Dolj au aprobat taxele pentru gunoi. Multe dintre UAT-urile doljene nu au tinut seama de recomandarile ADI ECODOLJ si au votat alt cuantum. Din acest motiv sunt localitati care platesc o taxa de 2.87 lei per persoana pentru pubela de 120 litri, in timp ce alte comune platesc 12,49 lei per persoana pentru aceeasi pubela. Localitatile rurale doljene si-au facut un calcul amanuntit, in functie de cantitatile de deseuri pe care le genereaza si in functie de acestea au stabilit taxa, spun primarii. Au fost primarii care nici macar nu au mai transmis taxa stabilita catre ADI ECODOLJ.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

