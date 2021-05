Stiri pe aceeasi tema

- Caz iesit din comun in satul Cuizauca, raionul Rezina. Primarul localitatii, Ion Turcan, in varsta de 50 de ani, a fost luat la pumni de doua persoane necunoscute. Totul s-a intamplat sambata, in jurul orei 18:00, la un depozit de cereale care apartine alesului.

- Primarul satului Cuizauca, raionul Rezina, Ion Țurcan, a fost batut aseara de opt persoane necunoscute, care s-au dat drept cumparatori de griu. Totul s-a intimplat ieri, in jurul orei 17.00, dupa ce primarul s-ar fi ințeles prin telefon cu o persoana sa-i vinda griu. „Ieri opt persoane necunoscute…

- A venit sa vanda griu, insa a fost batut cu bestialitate. Un locuitor al satului Cuizauca, raionul Rezina, a fost agresat de doi indivizi. Potrivit unor surse, este vorba chiar de primarul localitații.Totul sa intamplat ieri, in jurul orei 17:00.

- SLATINA-TIMIS – Primarul comunei, Gheorghe Roma, ne-a spus ca, in acest an, principala prioritate a administratiei locale este sa finalizeze proiectele aflate in derulare și implementare, finantate din fonduri europene și guvernamentale! „Este vorba despre modernizare drum comunal și strazi in localitatea…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri ca pâna în acest moment, peste 2.500 de clujeni s-au vaccinat în cadrul centrului drive thru amenajat la Sala Sporturilor din Cluj-Napoca. Cozile nu mai sunt la fel de lungi ca în…

- La data de 7 aprilie, la ora 22.06, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați despre faptul ca, pe strada Granicerilor, a avut loc un scandal intre mai multe persoane. ”La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, o femeie de 51 ani și pe concubinul acesteia, un barbat de 51 ani, ambii din Baia…

- Furt la o biserica din orașul Rezina. Persoane necunoscute au intrat, noaptea trecuta, in lacașul sfant și au furat circa 1.200 de lei. Polițiștii au fost anunțați despre cele intamplate dimineața de catre o localnica.

- „Voi monitoriza și sprijini autoritațile locale in a schimba rapid denumirile unor strazi care poarta numele unor persoane condamnate pentru crime de razboi, genocid sau crime impotriva umanitații”, spune Alexandru Muraru, reprezentantul special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului.…