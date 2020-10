Stiri pe aceeasi tema

- Desi liberalii se revendica solemn de la dinastia Bratienilor, iata ca partidul are si exemple care fac o puternica nota discordanta. De data aceasta, ne referim la Adrian Ungureanu (foto), primarul comunei Brebu din judetul Prahova, care acum candideaza pentru al treilea mandat. Site-ul local…

- Mai mult, localnicii spun ca primarul Adrian Ungureanu folosește puterea pe care i-o da funcția pentru a se razbuna pe cei care nu-i fac pe plac. Edilul pune scandalul pe seama luptei politice și spune ca va muta disputa in instanța, scrie Stirileprotv. "Sa suga p.... babele la biserica, in…

- V.S. Turiștii care au petrecut weekendul trecut pe dealurile dintre localitațile prahovene Brebu și Aluniș au lasat in urma lor mormane de gunoaie. Chiar in apropierea crucii ridicate la hotarul dintre cele doua localitați, unde se afla și un loc destinat picnicului, petrecareții au lasat in urma pungi…

- Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunta oprirea distributiei apei potabile in comuna Alunis, in perioada 29 august -1 septembrie 2020, pentru remedierea efectelor unei avarii produse pe conducta de transport a sistemului microzonal Brebu – Alunis. In prezent, furnizarea apei pentru abonații din comuna…

- Analistul politic Cozmin Gușa face acuzații extrem de grave. Acesta susține ca PNL a carantinat localitatea Gornet, pentru ca primarul PSD de acolo sa nu mai fie reales in toamna."EXPERIMENTUL GORNET" explodeaza in fața liberalilor, dar il “improașca” și pe RAED ARAFAT. Prim-vicepresedintele…

- In ziua in care s-au inregistrat peste 1.000 de cazuri, o localitate din județul Prahova a fost bagata in carantina, dupa ce au fost depistați pozitiv cu Covid-19 mai mulți locuitori. Surprinza, insa! Comuna nu poate fi inchisa intrucat Președintele Consiliului Județean se opune restricției.

- Pentru Sergiu Jurj, fotbalist cu selecții la naționalele de tineret, colaborarea cu Anamaria Prodan nu s-a dovedit un succes. Conform Gazeta Sporturilor, fotbalistul a ratat un transfer la Verona chiar din cauza unor conflicte intre impresari. In prezent, Jurj pare sa fi ratat momentul favorabil al…